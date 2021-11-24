Turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Masa Tenisi Turnuvası" sona erdi.

15 Temmuz Cumhuriyet Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın sona ermesiyle birlikte personel ve öğrenci kategorilerinde dereceye girenlere ödüller verildi.

Erkekler kategorisinde; Burak Aydın birinci, Zahit Durmaz ikinci, Yusuf Ziya Dinç üçüncü olurken, kadınlar kategorisinde; Cansu Kılcı birinciliği, Sinem Güneş ikinciliği ve Cansu Tosbıyık ise üçüncülüğü elde etti. Personel kategorisinde ise; Tamer Bozoğlu birinci olurken, İlhan Karakaya ikinci, Hatice Genç Kavas da üçüncü oldu.

Dereceye girenlerin ödüllerini SKS Daire Başkanlığı Spordan Sorumlu Şube Müdürü Selahattin Arslan verdi. - SİVAS