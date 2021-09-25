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Turnuva şampiyonu Develi Belediyespor oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turnuva şampiyonu Develi Belediyespor oldu

Develi Belediyesi Spor Voleybol Takımı, 21-24 Eylül tarihlerinde Bursa'da Yılmaz Özbabacan adına düzenlenen hazırlık turnuvasında şampiyon oldu.

BURSA (İHA) - Develi Belediyesi Spor Voleybol Takımı, 21-24 Eylül tarihlerinde Bursa'da Yılmaz Özbabacan adına düzenlenen hazırlık turnuvasında şampiyon oldu.

Ligde yer alan İstanbul BŞB, Hatay Spor, Konya BŞB ve Hekimoğlu GCT'nin katıldığı turnuvada, Develi Belediye Spor Voleybol Takımı sezon öncesi 'hazırım' mesajı verdi. Turnuvanın çekişmeli ve birbirinden zevkli karşılaşmalara sahne olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Tarihinde ilk kez 1. Lige yükselme başarısı gösteren Develi Belediye Spor Voleybol takımımız yeni transferleri ve teknik kadrosuyla sezon öncesi hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Bursa'da Yılmaz Özbabacan adına düzenlenen voleybol turnuvasına katılarak 5 takım arasından turnuvayı şampiyon olarak tamamladık. 1. Ligde Birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edeceğimiz takımlarımız arasında düzenlenen voleybol turnuvasında Develi'yi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Turnuvaya katılan ve emek veren tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu turnuvaya katılmamızdaki amacımız hem kendi takımımızın hem de aynı ligde mücadele edeceğimiz diğer takımlarımızın performanslarını görmek içindi. Bu vesileyle turnuvada şampiyon olarak dönen tüm teknik ekibe ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Turnuva şampiyonu Develi Belediyespor oldu

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