Turning Red Filmi
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Turning Red Filmi

16.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:57
Turning Red Filmi

Turning Red filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Turning Red filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Turning Red, ergenliğin getirdiği sorunların altında sıkışıp kalan on üç yaşındaki Mei Lee’nin hayatına odaklanıyor. Genç kız, her heyecanlandığında dev bir kırmızı pandaya dönüşüyor.

Yönetmen: Domee Shi

Senaryo: Domee Shi

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Turning Red

Yapımcı Firma: Walt Disney

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 11.03.2022

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Kaynak: InterSinema.com

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