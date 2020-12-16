Turning Red Filmi

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Turning Red, ergenliğin getirdiği sorunların altında sıkışıp kalan on üç yaşındaki Mei Lee’nin hayatına odaklanıyor. Genç kız, her heyecanlandığında dev bir kırmızı pandaya dönüşüyor.

Yönetmen: Domee Shi

Senaryo: Domee Shi

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Turning Red

Yapımcı Firma: Walt Disney

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 11.03.2022

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Kaynak: InterSinema.com