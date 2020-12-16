Turning Red Filmi
16.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:57
Turning Red filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Turning Red filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Turning Red, ergenliğin getirdiği sorunların altında sıkışıp kalan on üç yaşındaki Mei Lee’nin hayatına odaklanıyor. Genç kız, her heyecanlandığında dev bir kırmızı pandaya dönüşüyor.
Yönetmen: Domee Shi
Senaryo: Domee Shi
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Turning Red
Yapımcı Firma: Walt Disney
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 11.03.2022
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Kaynak: InterSinema.com