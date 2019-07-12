Turnalar uydudan takip edilecek

Sivas'ta, ilk kez tespit edilen 11 turna yavrusu, sinyal verici ve kimlik kartı niteliğinde halka takılarak kayıt altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Turna ve Şah Kartal bireylerine uydu vericileri takılarak izlenmesi projesi" kapsamında oluşturulan ekip, Sivas'taki turnalarda halkalama çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Sivas'ta 10 turna yavrusunu halkalayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, 1 yavruya da verici taktı.

Halkalama çalışması tamamlanan turna yavruları yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.

Kaynak: AA