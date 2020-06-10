"Turna Misali" filmi Kovid-19 tedbirleriyle çekiliyor
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"Turna Misali" filmi Kovid-19 tedbirleriyle çekiliyor

Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörüklerinin hayatını konu alan "Turna Misali" filmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle çekiliyor.

10.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:40

Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörüklerinin hayatını konu alan "Turna Misali" filmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle çekiliyor.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 6 Nisan'da durdurulan filmin çekimleri için set ekibi şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla İstanbul'dan Mersin'e geldi.

Silifke İlçesi Tekkadın mevkisinde, 2 aylık "evde kal" arasından sonra yeniden başlayan çekimler, tüm set ekibinin Kovid-19 tedbirleriyle yürütülüyor.

Sarıkeçili Yörüklerinin hayatını konu alan filmin çalışanları sette, eldiven, maske ve el dezenfektanı kullanıyor, ekibin ateşi belirli aralıklarla ölçülüyor, yemekler tek kullanımlık tabak, çatal ve bıçakla tüketiliyor.

Oyuncular Sennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu, Zeynep Elçin ve Timur Ölkebaş'ın başrol üstlendiği filmde, Sarıkeçili Yörükleri de rol alıyor.

İffet Eren Danışman Boz ve Eyüp Boz'un senaryolaştırdığı filmde, Sarıkeçili Yörüklerin kıl çadırlardaki günlük yaşantılarının yanı sıra Yörüklerin tek geçim kaynağı keçileriyle nasıl zaman geçirdikleri, göç sırasında yaşadıkları sıkıntı ve zorluklar, aile bağları ve iki engelli gencin aşkı anlatılıyor.

"Kontrollü olarak çekimlerimize başladık"

Filmin yönetmen ve senaristlerinden İffet Eren Danışman Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çekimlere başladıktan kısa süre sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle çekimlere ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

42 kişiden oluşan ekibin bu süreçte İstanbul'a dönmek zorunda kaldığını anlatan Boz, şöyle konuştu:

"Zaten bütün sektör Kovid-19 nedeniyle ara verme kararı almıştı ve sinema meslek birlikleri örgütlerimizin çağrıları vardı. Biz de ekip ve oyuncularımızla konuşup bitirebildiğimiz kadar sahneleri bitirip ara verdik. Aslında kötü de olmadı bu bizim için çünkü çektiklerimize baktık ve filmin ruhunu gördük. Bekleme süreci gergin geçti. 'Ne zaman filmi bitireceğiz? Sonbahara kalacak mı?' gibi biraz tereddütlerimiz vardı. Neyse ki normalleşme sürecinin başlaması ve üst makamlardan gelen rahatlatıcı bilgilerle kontrollü olarak çekimlerimize başladık."

Boz, filmin bitimine kısa bir süre kaldığını dile getirerek, çekimleri tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.

"Kovid-19 süreciyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık"

Görüntü yönetmeni ve filmin senaristlerinden Eyüp Boz da sette her türlü sağlık tedbirlerinin alındığını belirterek, "Kovid-19 süreciyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Ekibe dezenfektan ve maskeler kullandırıyoruz. Özellikle okul çekimlerinde çoğaltma tekniğini kullanacağız. Çocukları ikişer sıra aralıklarla oturtup daha sonra 'post prodüksiyon'da onları çoğaltarak çekimlerimizi yapacağız. Yani hiçbir şekilde kimseyi riske atmadan çekimleri tamamlayacağız. Filmimiz bitmek üzere. Herkese iyi bir film sunacağımızı umut ediyorum." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Manşet

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