Turna balığında av sezonu kapandı

İç sularda yaşayan türlerden turna balığının 31 Mart 2022'ye kadar sürecek olan avlanma yasağı başladı. Yasağa rağmen turna balığı avlayanlara para cezası uygulanıyor. Cezalar ise yeni yılda yeniden değerleme oranına göre artacak. İç sularda yaşayan turna balığı için avlanma yasağı 15 Aralık itibariyle başladı.

Amatör Balıkçılık Federasyonu Başkanı Engin Uztürk, "Turna balığı tam kış ayında yavrulamaya başladığı için 31 Mart'a kadar tebliğ gereğince avı yasaktır. " diye konuştu.

Bu dönemde avcılık yapılmasının gelecek yıllarda popülasyonda önemli ölçüde azalmaya sebebiyet verebileceğine işaret eden Uztürk, "Amatör balıkçılarımız yasak olduğu dönemde bu balığı avlarsa amatör balıkçılığa muhalefet etmiş olacaklar, bunun 842 lira cezası var. Birden fazla oltayla çok sayıda balık yakalamaları halinde ticari balıkçılığa muhalefetten ceza yazılacak. Bu da cezanın ikiye katlanması anlamına geliyor. 1 Ocak 2022'den itibaren de bu rakamlar yeniden değerleme oranına göre artacaktır. " ifadelerini kullandı.

Uztürk, amatör balıkçılardan zaman, adet ve boy limitlerine uymalarını beklediklerini dile getirerek, sazan, tatlı su levreği, sudak gibi balıkların 15 Mart 2022'ye kadar avlanabileceğini anlattı. turna balık avlanma yasak

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet