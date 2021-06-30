TÜRMOB'un "Türkiye'de Korona Salgını Sonrası Sektörlerdeki Gelişmeler Raporu" yayımlandı
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TÜRMOB'un "Türkiye'de Korona Salgını Sonrası Sektörlerdeki Gelişmeler Raporu" yayımlandı

TÜRMOB'un 'Türkiye'de Korona Salgını Sonrası Sektörlerdeki Gelişmeler Raporu' yayımlandı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından hazırlanan "Türkiye'de Korona Salgını Sonrası Sektörlerdeki Gelişmeler (2020-2021) Raporu"nda ekonominin 10 temel sektörü incelendi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından hazırlanan "Türkiye'de Korona Salgını Sonrası Sektörlerdeki Gelişmeler (2020-2021) Raporu"nda ekonominin 10 temel sektörü incelendi.

Dayanıklı tüketim malları, tekstil ve konfeksiyon, otomotiv, madencilik, inşaat, turizm, gıda, perakende, tarım, ulaşım ve taşımacılık sektörlerinin incelendiği raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörler üzerindeki etkilerine yer verildi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, rapora ilişkin değerlendirmesinde, salgınla birlikte yaşanan süreçten bütün ülkelerin ekonomilerinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kartaloğlu, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için alınan önlemlerin küresel ekonominin bel kemiğini oluşturan işletmeleri, KOBİ'leri, serbest meslek sahiplerini ve girişimcileri oldukça sıkıntıya soktuğuna dikkati çekerek, işletmelerin kapanmasının etkisiyle iş arayanların sayısında artış olduğuna işaret etti.

Salgının küresel ekonomide yarattığı ve yaratmakta olduğu tahribatın boyutlarının bugün itibarıyla ölçülmesinin mümkün gözükmediğini ifade eden Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Ancak toparlanmaya ilişkin tahminler de pek iç açıcı görünmüyor. Kore ve ABD'nin yaklaşık 18 ay sonra pandemi öncesi kişi başına düşen gelir seviyelerine ulaşılacağı tahmin ediliyor. Avrupa'nın çoğunun iyileşmesinin yaklaşık 3 yıl sürmesi beklenirken, Meksika ve Güney Afrika'da bu sürenin 5 yıla kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Kısıtlamalar son bulduğunda ve ekonomi yeniden açıldığında bile en az 12-18 ay sonra pandemi öncesi sürece ya da seviyeye dönülmesi bekleniyor. Yasakların ve sınırlamaların kalkması büyük tahribat yaşayan işletmelerin çok kısa bir sürede toparlanacağı anlamına gelmiyor. Salgın krizinin etkileri nasıl öngörülemez olarak gerçekleştiyse, tahribatın giderilmesi ve toparlanma süreci de maalesef öngörülebilir olmayacak. Normalleşme gerçekleşse bile bütün sektörlerin 2020 öncesi günlerine kısa vadede dönmeleri zor görünüyor."

Pandemiden en fazla hizmetler sektörünün etkilendiği belirtilen rapora göre, Türkiye'de başta turizm olmak üzere hizmetler sektöründe sorunlar devam ediyor ve desteklerin artarak sürmesine ihtiyaç bulunuyor.

???????Sanayide toparlanmanın daha güçlü biçimde gerçekleştiği ve bu durumun milli gelir büyümesine katkı yaptığı aktarılan rapora göre, kredi kolaylıkları, kamu borçlarında erteleme gibi uygulamalar dışında desteklerin artırılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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TÜRMOB'un "Türkiye'de Korona Salgını Sonrası Sektörlerdeki Gelişmeler Raporu" yayımlandı - Haberler Ekonomi
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