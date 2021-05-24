TÜRMOB'un muhasebe yazılımı LUCA, e-belge hizmetlerini sunmak için Gelir İdaresinden yetki aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜRMOB'un muhasebe yazılımı LUCA, e-belge hizmetlerini sunmak için Gelir İdaresinden yetki aldı

TÜRMOB'un muhasebe yazılımı LUCA, e-belge hizmetlerini sunmak için Gelir İdaresinden yetki aldı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Birliğin muhasebe programı LUCA'nın, Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) aldığı entegratörlük yetkisiyle e-dönüşüm hizmetleri sunmaya başlayacağını bildirdi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Birliğin muhasebe programı LUCA'nın, Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) aldığı entegratörlük yetkisiyle e-dönüşüm hizmetleri sunmaya başlayacağını bildirdi.

Kartaloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ilk web tabanlı zamandan ve mekandan bağımsız muhasebe programı olarak 17 yıl önce hizmet vermeye başlayan LUCA'nın, ürün ve hizmet yelpazesini geliştirdiğini ifade etti.

TÜRMOB-LUCA'nın verdiği hizmetlere bir yenisini daha eklediğini vurgulayan Kartaloğlu, "Programa e-entegratör olarak yeni bir hizmet daha ekledik. TÜRMOB-LUCA olarak GİB'den aldığımız özel entegratörlük yetkimizle mesleğimize ve ülke ekonomisine yeni bir değer katacağız. Bunun için tüm altyapımızla ve tecrübemizle hazırız. TÜRMOB-LUCA e-entegratör olarak, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil ve e-serbest meslek makbuzu gibi e-dönüşüm hizmetlerini sunmaya başlıyor. TÜRMOB-LUCA, üyelerine, işletmelere, kurumlara bu amaçla teknoloji yatırımı yapmalarına gerek bırakmayacak, bu hizmetleri, sunduğu teknoloji altyapısıyla karşılayarak maliyet avantajı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Türkiye'de sadece 21 ilde yetişiyor! Kuzugöbeği mantarının kilosu 3 bin TL'ye satılıyor
Türkiye'de sadece 21 ilde yetişiyor! Kuzugöbeği mantarının kilosu 3 bin TL'ye satılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Demir Meral Akşener Lale Karabıyık
Magazin Acun Ilıcalı Prens William Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Necip Uysal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜRMOB'un muhasebe yazılımı LUCA, e-belge hizmetlerini sunmak için Gelir İdaresinden yetki aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 12:23:52. #1.15#

title