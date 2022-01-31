TÜRMOB'un 52. Karadeniz oda başkanları toplantısı Ordu'da yapıldı

ALTINORDU, ORDU (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin ( Türmob ) 52. Karadeniz oda başkanları toplantısı, Ordu'da yapıldı.

Altınordu ilçesinde bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, Kovid-19 salgınına değinerek, "Hem ülkemiz hem de dünya için zor günler devam ediyor. Bu süreci hepinizin bildiği gibi yakından takip ettik. Takip etmeye de devam edeceğiz. Pandemi süresince meslektaşlarımızın yanında olduk." dedi.

TÜRMOB olarak ülke gündemine dair önemli raporlar yayınladıklarını ifade eden Arıkan, "Hem iş dünyasına hem siyasete yol gösteren çalışmalarımız var. Bütün ihtiyaç duyan odalarımıza internet siteleri kurduk. Mesleki sorunlarımızı bütün siyasi partilerimize ilettik. Önemli adımlar attık. Bundan sonra da bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Arıkan, yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını kaydederek, "Yaptığımız çalışmalar sonucu geçici vergide son dönemin kaldırılması gibi sonuçlar aldık. Bu oldukça önemliydi." dedi.

Karadeniz Oda Başkanları Platformu ve İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir ise, "Hem Türkiye'de kayıt dışılığın önlenmesi hem de herkesin kendi işini yapması anlamında bütün beyannamelerin meslek mensupları tarafından imzalanması zorunlu hale getirilmelidir. Bu, camianın temel beklentilerinden biridir. Tüm beyannamelerin meslek mensupları tarafından imzalanması, kayıt dışı ile mücadele için de çok önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş da "Karadeniz oda başkanları olarak belirli dönemlerde bir araya gelerek mesleğimizin sorunlarını, mesleğimizin kurumsallaşma ve geleceğe dönük faaliyetlerini konuşuyoruz. Karadeniz odaları olarak ortak sorunlarımızı dile getirmek adına çok önemli toplantılar yapıyoruz. 52. toplantıda ev sahipliği yapmak bizler için de çok önemli. Katılan değerli oda başkanlarıma, TÜRMOB yöneticilerine ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıda, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir de "Meslekte Gelecek-Gelecekte Meslek" konulu sunum yaptı.

Toplantıya, TÜRMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Karadeniz oda başkanı ile bazı misafir oda başkanları katıldı.