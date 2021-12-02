Türmob Genel Başkanı Kartaloğlu Valiliğimizi Ziyaret Etti - Haberler
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Türmob Genel Başkanı Kartaloğlu Valiliğimizi Ziyaret Etti

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Türmob Genel Başkanı Kartaloğlu Valiliğimizi Ziyaret Etti

Türmob Genel Başkanı Kartaloğlu Valiliğimizi Ziyaret EttiTürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Genel Müdür İbrahim Okçu ve beraberindeki heyetle birlikte Valimiz Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Türmob Genel Başkanı Kartaloğlu Valiliğimizi Ziyaret EttiTürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ( Türmob ) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Genel Müdür İbrahim Okçu ve beraberindeki heyetle birlikte Valimiz Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti. Vali Coşkun, Genel Başkan Kartaloğlu ve beraberindeki heyetle bir süre görüşerek yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Genel Başkan Kartaloğlu ve beraberindeki heyet ise kabullerinden dolayı Vali Coşkun'a teşekkürlerini iletti.

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