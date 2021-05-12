TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, sıkıntı ve sorunların yoğun olduğu bir dönemde kutlanan Ramazan Bayramı'nın, sevginin, saygının yinelendiği, gelecek umutlarının yeşerdiği günlerin habercisi olmasını...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, sıkıntı ve sorunların yoğun olduğu bir dönemde kutlanan Ramazan Bayramı'nın, sevginin, saygının yinelendiği, gelecek umutlarının yeşerdiği günlerin habercisi olmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Kartaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, karşılıklı saygı ve sevgiyi yücelten bayramların, dargınlık ve kırgınlıkların bir yana bırakılarak güzelliklerin paylaşıldığı, sevgi ve saygının arttığı, insanların birbirlerine yakınlaştığı bir ortama vesile olması temennisinde bulundu.

Ülkeyi ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayram coşkusunun sarılarak değil, evlerde yaşanacağına dikkati çeken Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Sıkıntı ve sorunların yoğun olduğu bugünlerde kutladığımız bayramımızın, sevginin, saygının yinelendiği, gelecek umutlarının yeşerdiği günlerimizin habercisi olmasını arzu ediyoruz. Salgının bir an önce son bulmasını, normal hayatımıza dönerek sevdiklerimizle bir araya gelmemizi temenni ediyor, Ramazan Bayramı'nın ulusumuza, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Serdar Ortaç Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:53:37. #1.16#

title