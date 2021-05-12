TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, sıkıntı ve sorunların yoğun olduğu bir dönemde kutlanan Ramazan Bayramı'nın, sevginin, saygının yinelendiği, gelecek umutlarının yeşerdiği günlerin habercisi olmasını...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, sıkıntı ve sorunların yoğun olduğu bir dönemde kutlanan Ramazan Bayramı'nın, sevginin, saygının yinelendiği, gelecek umutlarının yeşerdiği günlerin habercisi olmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Kartaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, karşılıklı saygı ve sevgiyi yücelten bayramların, dargınlık ve kırgınlıkların bir yana bırakılarak güzelliklerin paylaşıldığı, sevgi ve saygının arttığı, insanların birbirlerine yakınlaştığı bir ortama vesile olması temennisinde bulundu.

Ülkeyi ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayram coşkusunun sarılarak değil, evlerde yaşanacağına dikkati çeken Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Sıkıntı ve sorunların yoğun olduğu bugünlerde kutladığımız bayramımızın, sevginin, saygının yinelendiği, gelecek umutlarının yeşerdiği günlerimizin habercisi olmasını arzu ediyoruz. Salgının bir an önce son bulmasını, normal hayatımıza dönerek sevdiklerimizle bir araya gelmemizi temenni ediyor, Ramazan Bayramı'nın ulusumuza, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal