TÜRMOB, ekonomi ve hukukta reform sürecine destek vermeye hazır
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TÜRMOB, ekonomi ve hukukta reform sürecine destek vermeye hazır

29.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:06
TÜRMOB, ekonomi ve hukukta reform sürecine destek vermeye hazır

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, ekonomi ve hukuk alanında yapılacak reform çalışmalarına her türlü katkıyı sağlayamaya hazır olduklarını belirterek, "Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda ve...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, ekonomi ve hukuk alanında yapılacak reform çalışmalarına her türlü katkıyı sağlayamaya hazır olduklarını belirterek, "Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda ve vergi yasalarının hukukun genel kurallarına uygun olması, vergi adaletinin sağlanması temel beklentimizdir. Bu kapsamda yüksek oranda vergilemelerden, çifte vergi tartışmalarına konu olacak şekilde ÖTV üzerinden KDV alınmasından vazgeçilmelidir." dedi.

Kartaloğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ekonomi ve hukuktaki reform çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ekonomi ve hukuk alanında reform niteliğinde adımlar atılması amacıyla iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmesini son derece önemli bulduklarını ifade eden Kartaloğlu, "Yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlayamaya hazırız. Yapısal reformların mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini ve TÜRMOB olarak her türlü fikri desteği sağlayacağımızı belirtmek isterim. Reformların, ilgili tarafların katkılarıyla uygulamada yaşanan tecrübe ve deneyimler ışığında gerçekleşmesi başarı şansını artıracaktır." diye konuştu.

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Kartaloğlu, adaletin, adil ve gecikmeden yerini bulmasının önemine işaret ederek, "TÜRMOB olarak hukuk alanında, özellikle vergi ve ticaret hukuku ile bağımsız denetime yönelik alanlarında temel hak ve özgürlüklerin daha iyi koruma altında olmasını, vergilendirmenin mülkiyet hakkına müdahale şekline dönüşmeden gerçekleşmesini beklemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Vergi sistemimizi bozan düzenlemeleri kaldırmamız gerekiyor"

Ticaret hukuku alanında da atılması gereken bazı adımlar olduğunu belirten Kartaloğlu, "Bu bağlamda şirket tasfiye süreçlerinin sadeleştirilmesi ve kısaltılması, icra süreçlerinin hızlandırılması gibi sorunlu alanlarda iyileştirmelere ihtiyaç olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kartaloğlu, dolaysız vergilerin, gelirden bağımsız olarak harcamalara dayandığı için vergi adaletini sağlamada yetersiz kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda ve vergi yasalarının hukukun genel kurallarına uygun olması, vergi adaletinin sağlanması temel beklentimizdir. Bu kapsamda yüksek oranda vergilemelerden, örneğin, otomobillerdeki yüzde 160'lık ÖTV oranlarından, çifte vergi tartışmalarına konu olacak şekilde ÖTV üzerinden KDV alınmasından vazgeçilmelidir. Basit usul gibi kayıp ve kaçağı teşvik eden, vergi sistemimizi bozan düzenlemeleri kaldırmamız gerekiyor."

"Vergisini düzenli ödeyene sağlanan indirim kolaylaştırılmalı"

Vergisini düzenli ödeyenlere daha fazla imkan sunulması ve uyumlu mükellef indiriminin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizen Kartaloğlu, "Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan yüzde 5'lik vergi indiriminde aranan şartlar ağırdır ve uygulamayı zorlaştırmaktadır. Bu indirimde, ilgili hesap döneminin son günü itibarıyla borcu olmayan tüm mükelleflerin başka şart olmaksızın bu indirimden yararlanmaları sağlanmalıdır. Böylece sıklıkla gündeme gelen vergi afları nedeniyle bozulmuş olan vergilendirmeye gönüllü uyum yeniden ihdas edilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kartaloğlu, Türkiye'de yatırımların artması için yapılması gerekenlere de değinerek, şunları kaydetti:

"Bu konudaki önemli bir husus vergide öngörülebilirliktir. Yani yatırımcının karar aşamasında vergide uyum maliyetleri konusunda kafasının net olması gerekmektedir. Dolayısıyla sık değişmeyen, günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek esnek müesseselere sahip ve rekabetin önündeki en büyük engel olan kayıt dışı ekonomiye geçit vermeyen bir vergi sistemine ihtiyaç bulunmaktadır.

Yabancı sermayeyi cezbedecek kolay ve ucuz yatırım yeri tahsisi, yatırımcıların muhatap olduğu kamu kurumlarının tek çatı altında toplandığı basitleştirilmiş bürokratik yapıların kurulması, yüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik vergi teşviklerinin sağlanması ve rekabetçi vergi oranlarının sunulması gibi birçok konuda çalışma yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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