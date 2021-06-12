TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 32. yılını kutladı
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TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 32. yılını kutladı

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 32. yılını kutladı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 32'nci yılını kutladı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 32'nci yılını kutladı.

Kartaloğlu, yazılı açıklamasında, 32 yıllık süreçte mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik meslek mensuplarının ülke ekonomisinin gelişimi için büyük bir özveriyle çalıştığını, ürettiği değeri toplumla paylaştığını, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlendiğini ifade etti.

Teknolojinin hızlı gelişimine her zaman ve her koşulda en hızlı şekilde ayak uyduran meslek mensuplarının, devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda da en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveriyle yerine getirdiğini belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Meslek camiamız, ülkemizde ve dünyadaki tüm gelişmeleri her zaman yakından izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmıştır. 1989 yılında umutla, bugün gururla, gelecekte gelişerek var olacak mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 32'nci yıl dönümü dolayısıyla mesleğin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere gönülden teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 32. yılını kutladı - Haberler Ekonomi
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