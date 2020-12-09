TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: "İnsan haklarını korumak tüm ülkelerin ortak görevi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: "İnsan haklarını korumak tüm ülkelerin ortak görevi"

09.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:32
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, insan haklarını korumak ve hak ihlallerini önlemenin, tüm insanlığın ve ülkelerin ortak görevi olduğunu bildirdi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, insan haklarını korumak ve hak ihlallerini önlemenin, tüm insanlığın ve ülkelerin ortak görevi olduğunu bildirdi.

Kartaloğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm insanların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını öngören, doğuştan hür ve eşit olduğu gerçeği üzerine inşa edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 72'nci yıl dönümünün kutlandığını belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların öldürülmediği, haklarını ve düşüncelerini savunduğu, din, dil, ırk ayrımının yapılmadığı, eşit olduğu, ülkelerini vatanlarını terk etmek zorunda olmadığı, insan onurunun ayaklar altına alınmadığı bir dünyada yaşamak hepimizin ortak arzusu ve beklentisidir. İnsan haklarını korumak, hak ihlallerini önlemek tüm insanlığın ve tüm ülkelerin ortak görevidir. İnsan haklarına objektif bir bakış açısıyla tüm dünyada her geçen gün daha fazla saygı görmesi inancıyla İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Elazığ TSO Başkanı Arslan: 'Tüm ticaret erbabını rahatlatan ve istihdamı koruyacak haberleri bekliyoruz'
Son dakika haberleri... Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Tüm ticaret erbabını rahatlatan ve istihdamı koruyacak haberleri bekliyoruz"
Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım
Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: 'Güçlü kadın güçlü ülke'
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Güçlü kadın güçlü ülke"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri İlham Aliyev Mehmet Ersoy Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Şener Şen Öykü Çelik
Spor Ozan Tufan Pierre Webo Ali Palabıyık Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: "İnsan haklarını korumak tüm ülkelerin ortak görevi" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 15:40:21. #1.14#
title