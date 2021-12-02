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TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu,

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanmasının çağdaş toplumun gerekliliği olduğunu belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın önündeki...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ( Türmob ) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanmasının çağdaş toplumun gerekliliği olduğunu belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın önündeki olumsuzlukları kaldırmak, onların sosyal hayatın içinde yer almasını sağlamak konusunda hepimize büyük görevler düşmektedir." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, geleceğe güvenle bakan, güçlü bir toplum olmanın yolunun, tüm bireylerin eşit fırsat ve imkanlardan yararlanabilmeleri, birlik ve beraberlik içinde, ortak umutları ve hedefleri paylaşarak yaşayabilmelerinden geçtiğini bildirdi.

Toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanmasının çağdaş toplumun gerekliliği olduğunu vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en önemli görev, bireylerin hiçbir engelle karşılaşmamalarını sağlamaktır. Engelli vatandaşlarımızın önündeki olumsuzlukları kaldırmak, onların sosyal hayatın içinde yer almasını sağlamak konusunda hepimize büyük görevler düşmektedir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda duyarlılığın artırılmasına, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine ve engellilerimizin sorunlarının gündeme getirilmesine ve çözümüne vesile olacağına inanıyorum."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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