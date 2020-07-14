TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türk milletinin, 15 Temmuz'da demokratik sisteme bağlılığını dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türk milletinin, 15 Temmuz'da demokratik sisteme bağlılığını dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Kartaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye'nin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da ülkesine, cumhuriyete ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıktığını anımsatan Kartaloğlu, Türk milletinin demokratik sisteme bağlılığını, dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Kartaloğlu, "Demokrasiye olan inancımız ve kararlılığımızla, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu en net şekilde ifade edilmiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA