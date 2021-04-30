TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü mesajla kutladı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı.

Kartaloğlu, mesajında, 1 Mayıs'ın, işçi sınıfının, dayanışmasının ve mücadelesinin simgesi olduğunu bildirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olduğunu belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın hakları ve emekleri, üzerinde titizlikle durulması ve saygı gösterilmesi gereken bir değerdir. İş sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinin birlikte göstereceği gayret ve dayanışma çok önemlidir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışma barışını güçlendirmesini, toplumumuzda dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık