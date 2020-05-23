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TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Ramazan Bayramı'nın insanların yakınlarıyla bir araya geleceği sağlıklı, mutlu günlere vesile olmasını, Türkiye ve dünyaya huzur ve sağlık getirmesini diledi.

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
23.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:37

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Ramazan Bayramı'nın insanların yakınlarıyla bir araya geleceği sağlıklı, mutlu günlere vesile olmasını, Türkiye ve dünyaya huzur ve sağlık getirmesini diledi.

Kartaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların barışı, affetmeyi, huzuru, sevinci, sabrı ve bereketi ifade ettiğini belirtti.

Karşılıklı saygı ve sevgiyi yücelten bayramların, dargınlık ve kırgınlıkların bir yana bırakılarak güzelliklerin paylaşıldığı, sevgi ve saygının arttığı, insanların birbirlerine yakınlaştığı bir ortam oluşturduğuna dikkati çeken Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu bayramı ne yazık ki ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geleneklerimize uygun olarak gerçekleştiremeyeceğiz. Ramazan Bayramı'nın, yakınlarımızla bir araya geleceğimiz sağlıklı, mutlu günlere vesile olmasını, ülkemize ve dünyamıza huzur ve sağlık getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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