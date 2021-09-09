TURMEPA Samsun ve Ordu'da kıyı temizliği yapacak

Samsun'da "18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" etkinlikleri kapsamında plajlardaki atıkların toplanacağı, 25 Eylül'de de Ordu'da kıyı temizliği yapılacağı bildirildi.

Samsun'da "18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" etkinlikleri kapsamında plajlardaki atıkların toplanacağı, 25 Eylül'de de Ordu'da kıyı temizliği yapılacağı bildirildi.

DenizTemiz Derneği (TURMEPA) Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, OMÜ Deniz Elçileri Topluluğu, özel sektör ve halkın katılımıyla Samsun'da 3 farklı tarihte kıyı temizliği yapılacağını belirtti.

Üçüncüoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında en fazla deniz çöpünün Samsun'dan toplandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sırasıyla 35 bin metreküp ile İstanbul, 28 bin metre küp ile Antalya izledi. Nüfus yoğunluğuna göre Türkiye'de büyük arayla birinciyiz. Deniz çöpleri uzun yıllar bozulmadan doğada varlığını sürdürmektedir. Örneğin misina 600 yılda, plastik şişe 450 yılda, alüminyum teneke 200 yılda, plastik torba 20 yılda bozulmaktadır. Bu atıklar denizdeki canlılar için büyük tehlike yaratıyor. Bir litre atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğini dikkate alıp bu hassasiyetle denizlerimizin temiz tutulması için özen gösterilmesi gerekmektedir."

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü önderliğinde eylül ayı içinde Ordu ve Samsun'da toplamda 4 etkinlik yapacaklarını belirten Üçüncüoğlu, şunları kaydetti:

"İlk etkinliğimiz 11 Eylül Cumartesi günü Türk-İş sahilde gönüllülerimizle ve halkın katılımıyla saat 13.00'te başlayacak Çobanlı iskelesine kadar olan alan temizleyip 15.30'da tamamlanacaktır. İkinci etkinliğimiz 18 Eylül Cumartesi günü Çobanlı iskelesinde saat 13.00'te başlayacak Atakent Kavşağı'na kadar olan alan 15.30'da tamamlanacaktır. 26 Eylül'de üçüncü etkinliğimiz Atakent Kavşağı'ndan saat 13.00'te başlayıp Yenimahalle Ahşap İskeleye kadar olan alan temizleyip 15.30'da tamamlanacaktır. Etkinlik bitirme noktalarında bizi KIZILAY standı bekliyor olacaktır. Katılımcılara çorba ve poğaça ikramında bulunacağız. Arzu eden gönüllüler kan verme aracında kan bağışında bulunabileceklerdir. Atıklar ayrıştırılarak Atakum Belediyesine teslim edilecektir. Etkinliklerimiz ekim ayında da devam edecek. Ekim etkinliklerimiz Kuş Cenneti'ni de kapsayacak şekilde tamamlanacaktır. Tüm halkımız davetlidir. O bölge tamamlandıktan sonra Canik hudutlarına geçeceğiz ve havaalanına kadar sahili atıklardan temizleyeceğiz."

Üçüncüoğlu, 25 Eylül'de ise Ordu'da Ordu Belediyesi ile birlikte Gülyalı mevkisinde kıyı temizliği gerçekleştireceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın