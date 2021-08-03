Türkyılmaz tesisleri yerinde inceledi
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Türkyılmaz tesisleri yerinde inceledi

Türkyılmaz tesisleri yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediye bünyesindeki yüzme havuzu ile sosyal tesislerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediye bünyesindeki yüzme havuzu ile sosyal tesislerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirten Türkyılmaz, havuzun kısa zamanda hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden Mudanya Belediyesi'ne devrolan ve pandemi sebebiyle uzun bir süre kapalı kalan yüzme havuzu ile eski öğretmenevi binasında devam eden bakım ve onarım çalışmalarını Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve meclis üyeleriyle birlikte inceleyen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu ay çalışmaların tamamlanarak tesislerin hizmete gireceğine vurgu yaptı.

Bünyesinde kütüphane, konuk evi, restoran ve öğrenci etüt merkezinin bulunacağı sosyal tesisin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütebileceği bir mekan haline geleceğini ifade eden Türkyılmaz, "İlçemizi daha iyi hizmetlerle buluşturma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal tesis toplantılara ve eğitimlere ev sahipliği yaparken, kitaplarla buluşmak isteyen okurları ağırlayacak, ilçemize değer katacak" diye konuştu.

Havuzun devralınması ile birlikte gerekli eksikliklerin tespit edildiğini, ancak pandemi döneminde çalışmaların durduğunu anlatan Hayri Türkyılmaz, "İl Sağlık Müdürlüğü'nün havuzun temizliği ve hijyeni konusunda getirdiği kriterleri tespit ederek gerekli işlemleri yapıyoruz. Çalışmalarımıza yeniden hızlıca başladık. Havuzumuz kısa süre içerisinde daha ekonomik ve sağlıklı olarak Mudanyalı hemşehrilerimize hizmet verecek" ifadelerini kullandı. Türkyılmaz, ayrıca eski Şaziye Rüştü Devlet Hastanesi yanında bulunan ve son olarak kafe olarak işletilen alanın, 20 Ağustos Cuma günü ihaleye çıkarılacağının da altını çizdi. - BURSA

Türkyılmaz tesisleri yerinde inceledi
Türkyılmaz tesisleri yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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