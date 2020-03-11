Türkyılmaz, temizlik araçlarını belediye bünyesine kattı
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Osman Türkyılmaz, Yahşihan, 21 Mart, Güncel

Türkyılmaz, temizlik araçlarını belediye bünyesine kattı

Yahşihan Belediyesi ekipleri daha temiz bir Yahşihan için belediye bünyesine 4 elektrikli süpürge aracı dahil etti.

11.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:03
Türkyılmaz, temizlik araçlarını belediye bünyesine kattı

TÜRKYILMAZ SOKAKLARI TEMİZLEDİ

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, seçim vaatlerinde de dile getirdiği "Daha Temiz ve Yaşanabilir Yahşihan" sözü için biri mini olmak üzere toplamda 4 elektrikli süpürge aracını belediye bünyesine dahil etti. Üzerine belediye çalışanlarının da giydiği üniformaları giyerek sokaklarda yeni alınan süpürge ile temizlik yapan Türkyılmaz, süpürgelerin 8 saat çalışma süresi ve 220 litre çöp toplama kapasitesi olduğunu belirtti.

21 MART GÜNÜ TÜM YAHŞİHAN'I TEMİZLEYECEĞİZ

21 Mart günü tüm Yahşihan halkını temizlik seferberliğine davet eden Türkyılmaz yaptığı açıklamada, "Yahşihan Belediyesi olarak seçim vaatlerimizden biride daha temiz bir Yahşihan'dı. Bununla ilgili olarak üç tane temizlik cihazı aldık. 8 saat çalışma süreli, elle kontrol edilen ve 220 litre çöp toplama kapasitesi olan 3 tane elektrikli süpürge, 1 tane mini süpürge aldık. Daha temiz ve yaşanabilir bir Yahşihan için çalışmalarımız devam ediyor. Sevgili gençlerden ricamız lütfen sigara izmaritleri dahil attığınız çöplere dikkat etsinler ve kendilerinden sonra birinin orayı temizlemeye geleceğini bilsinler. Bu temizleyecek kişi bir belediye başkanı veya bir mesai arkadaşım olabilir lütfen daha dikkatli davranırlarsa memnun oluruz. 21 Mart'ta tüm Yahşihan'ı temizlik seferberliğine davet ediyorum. 21 Mart günü Yahşihan'ı komple temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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