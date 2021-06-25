Türkyılmaz, sınava girecek öğrencileri unutmadı
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Türkyılmaz, sınava girecek öğrencileri unutmadı

Türkyılmaz, sınava girecek öğrencileri unutmadı
Bültenler - Haberler | Güncel

Yahşihan ilçesinde yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz üniversite sınavına girecek öğrencileri unutmadı.

Başkan Türkyılmaz sınava girecek öğrencilere motive amaçlı hediyeler gönderirken isimlerine özel mektup yazmayı da unutmadı.

İSİME ÖZEL MEKTUP YOLLADI

Yahşihan ilçesinde yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz üniversite sınavına girecek öğrencileri unutmadı. Başkan Türkyılmaz Üniversite Sınavına girecek öğrencilere motive amaçlı hediyeler gönderirken isimlerine özel mektup yazmayı da unutmadı. Yahşihan'da ikamet eden sınava girecek gençlere Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından motivasyon hediyeleri dağıtıldı. Belediye ekipleri tarafından ev ev gezilerek dağıtılan hediyeler arasında çevre dostu tohumlu tükenmez kalem, kitap, kolonya ve isime özel mektup bulunan ürünler yer aldı.

BAŞARILAR DİLİYORUM

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın her isime ayrı ayrı imzalı şekilde "Sevgili kardeşim, uzun zamandır uğraş verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alma vakti geldi. Günün anlam ve önemine binaen hatıra kalması için içerisinde çevre dostu tohumlu tükenmez kalem, kitap ve kolonya bulunan küçük bir hediye paketi hazırlamak istedik. İçerisine silgi koymadık çünkü sizlerin asla hata yapmayacağınızı biliyoruz. Sınavların bir son değil, bir başlangıç olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Girecek olduğunuz üniversite sınavında (TYT/ AYT) hepinize başarılar diliyorum." Notunu yazdı. Hediyelerini alan gençlerin yüzündeki şaşkınlık yerini gülümsemeye bıraktı. Gençlerden kimi aldığı hediye paketini hemen açmayı tercih ederken kimi de fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: Bültenler

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