Türkyılmaz, metruk yapıların yıkımlarına devam ediyor Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, seçim propagandasında dile getirdiği usulsüz iş yerlerinin ve metruk binaların yıkımına devam ediyor.

YIKIMLAR DEVAM EDECEK

Yahşihan'ın ilçe merkezinde ve Yenişehir Mahallesi'nde sık sık yıkım işlemi gerçekleştiren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, son olarak ilçe merkezinde bulunan metruk bir ev için yıkım emri verdi.

Eski ve kullanılamaz halde olan evin mahallede bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yıkım işlemi gerçekleştirildi. Türkyılmaz yıkım işlemlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler