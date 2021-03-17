Türkyılmaz: "Güvenli bir Mudanya için çalışıyoruz"
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Türkyılmaz: "Güvenli bir Mudanya için çalışıyoruz"

17.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:42
Türkyılmaz:

Mudanya Belediyesi, heyelanı engellemek için yol kenarlarına taş duvar ve istinat duvarı örüyor.

Mudanya Belediyesi, heyelanı engellemek için yol kenarlarına taş duvar ve istinat duvarı örüyor.

Mudanya Belediyesi, ilçenin çeşitli yerlerinde binaların güvenliğini sağlamak ve toprak kaymalarını önlemek için istinat duvarı ve taş duvar örüyor. Arabayolu Caddesi, Halitpaşa Mahallesi Atom Karınca Parkı ile Aydınpınar Mahallesi dere kenarında taş duvar ve istinat duvarı inşaatı başladı. Burgaz, Eğitim, Yenimahalle, Halitpaşa ve Işıklı mahallelerinin muhtelif yerlerinde devam edecek çalışmalar dahilinde toplam 3 bin 500 metreküp taş duvar ile 300 metrekare istinat duvarı inşa edilmiş olacak.

Mudanyalıların rahat ve huzurlu bir ilçede yaşamasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Gerek kendi planlamalarımız, gerekse de mahalle muhtarlarımızdan gelen talepler neticesinde yolların çökmesinin önüne geçmek için başlatılan istinat ve taş duvar çalışmalarımız ihtiyaç duyulan mahallelerde devam edecek. Güvenli bir Mudanya için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Türkyılmaz: 'Güvenli bir Mudanya için çalışıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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