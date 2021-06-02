Türkyılmaz'dan Tirilye'ye geçmiş olsun ziyareti
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Türkyılmaz'dan Tirilye'ye geçmiş olsun ziyareti

Türkyılmaz'dan Tirilye'ye geçmiş olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Tirilye Mahallesi'nde yaşanan sel baskını sonrasında bölgeyi ziyaret etti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Tirilye Mahallesi'nde yaşanan sel baskını sonrasında bölgeyi ziyaret etti. Mahalle sakinleri ve selden zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Türkyılmaz, "Bütün ekiplerimiz ile birlikte Tirilye'nin yaralarını sarmak için görev başındayız" dedi.

Şehir genelinde etkili olan sağanak yağışta su baskınına maruz kalan Tirilye'yi ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bölgede incelemelerde bulundu. Bölgede yaraları sarmak için, sabah erken saatlerden itibaren yoğun bir mesai harcayan Mudanya Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Ulaşım Müdürlüğü ile MAK ve Zeytin Dalı ekipleri, yaşanan felakette ev ve iş yerlerini su basan esnaf ile vatandaşlara da destek sağlayarak gerekli yardımları gerçekleştiriyor.

Bütün belediye ekiplerinin seferber olduğunun altını çizen Türkyılmaz, "Yapılacak incelemeler sonrasında hasar gören cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Yaşanan sel ve su baskınının en büyük sebebinin alt yapı yetersizliği olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, "Tirilye için Cittaslow ve UNESCO yolunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların en büyük bölümü olan alt yapı ve arıtma tesislerinin bir an önce bölgeye kazandırılması gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ve BUSKİ'yi gerekli alt yapı çalışmalarını yapması için bir kez daha göreve davet ediyorum" dedi. - BURSA

Türkyılmaz'dan Tirilye'ye geçmiş olsun ziyareti
Türkyılmaz'dan Tirilye'ye geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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