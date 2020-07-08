Türkyılmaz çiftçilerin yanında Çiftçiler tarafından bin bir emekle ekilen ürünler hasat işlemlerinin ardından Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edilmeye başlandı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz Toprak Mahsulleri Ofisine giderek çiftçileri ziyaret ettikten sonra ikramlarda bulundu.

BEREKETLİ BİR DÖNEM DİLİYORUM

Her fırsatta çiftçilerin yanında olup sorunları ile ilgilenen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz sıkıntıları dinlemeye devam ediyor. Bütün çiftçilere bolluk ve bereket dilediğini söyleyen Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında; "Toprak Mahsulleri Ofisine giderek hasat sonrası köylerimizden ve çevre köylerden gelen çiftçilerimizle muhabbet ettik. Emek ve alın teri ile çalışarak toprağa hayat katan çiftçilerimizin sorunlarını dinleyerek onlara ikramlarda bulunduk. Yahşihan Belediyesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanındayız.Alın teri döken tüm çiftçilerimize bereketli bir ekim dönemi ve Rabbimden kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler