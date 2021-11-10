Türkyılmaz, "Amacımız Sorunlara Hızlı Çözüm Üretmek"

İlçe halkının istek, talep ve önerilerini alarak değerlendirmek üzere düzenlenen halk günü toplantısı bu hafta Seyrantepe Mahallesinde bulunan Roza City Sitesi'nde Başkan Osman Türkyılmaz tarafından yapıldı. Başkan Türkyılmaz, "Amacımız tüm Yahşihan ile doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek." Dedi.

TEK TEK NOT ALDI

Yahşihan Belediyesi tarafından düzenlenen halk toplantıları devam ediyor. İlçe halkının istek, talep ve önerilerini alarak değerlendirmek üzere düzenlenen halk günü toplantısı Seyrantepe Mahallesinde bulunan Roza City Sitesi'nde Başkan Osman Türkyılmaz tarafından yapıldı. Toplantıda tek tek vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, vatandaşların istek ve önerilerini not aldı. Aynı zamanda göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projeleri şeffaf bir şekilde Roza City Sitesi Sakinlerine sunan Başkan Türkyılmaz, sorun, talep ve şikâyetlerini dinledi.

2.5 YILLIK KARNESİNİ SUNDU

"Vatandaşlarımızı halk günü buluşmamızda tek tek dinliyoruz" diyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "Seyrantepe Mahallesinde bulunan Roza City Sitesi sakinleri ile halk toplantısında bir araya geldik. Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projelerimizi şeffaf bir şekilde vatandaşlarımıza sunarken, aynı zamanda sorun, talep ve şikâyetlerini dinledik. Vatandaşlarımız doğrudan sorunlarını, sıkıntılarını, istek ve taleplerini bizlere bildirsin istiyoruz. Makamda düzenlediğimiz halk gününün yanı sıra bizler de vatandaşımızın ayağına giderek onları dinleme imkânı buluyoruz. Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek onların sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması için de bir ekip ruhu içerisinde, çaba ve gayret gösteriyoruz. Yahşihan Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımıza giderek sorun ve talepleri imkânlarımız dâhilinde çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

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