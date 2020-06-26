Türküsu Demirel'in yeni hedefi Netflix platformu
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Türküsu Demirel'in yeni hedefi Netflix platformu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili adlı dizinin başrol oyuncu kadrosunda yer alan Türküsu Demirel, yeni dönemde Netflix dizilerini hedeflediğini söyledi.

Türküsu Demirel'in yeni hedefi Netflix platformu
26.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:36

Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili adlı dizinin başrol oyuncu kadrosunda yer alan Türküsu Demirel, yeni dönemde Netflix dizilerini hedeflediğini söyledi.

2017 yılında katıldığı 1. Sinema Güzeli Yarışması'nda Istanbul Hotels & Convention Center güzeli seçildikten sonra dikkatleri üzerine toplayan ve oyunculuk kariyerine adım adan Türkü Su Demirel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili isimli dizide Yasemin karakterini canlandırdı. Yasemin karakteri ile Mert Barca'ya aşık, Yüksel müdürün polis memuru kazı rolüne başarı ile hayat veren Türküsu Demirel, gelen film ve dizi tekliflerinde seçici davrandığını söyledi.

Oyunculuktan büyük keyif aldığını ve kendisini geliştirerek kariyerinde emin adımlarla ilerlemek istediğini belirten Türkü Su Demirel, yeni hedefinin dünyanın en büyük online film platformu Netflix dizilerinde oynayarak uluslararası arenada boy göstermek olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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