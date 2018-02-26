Türkülerin Kraliçesi Nur Ertürk, Defilede Podyuma Çıktı

Pınar Bent'in sezonun yeni trendlerini tanıttığı gelinlik defilesinde 'Türkülerin Kraliçesi' Nur Ertürk podyuma çıktı. Mankenlere taş çıkartan sanatçı, giydiği gelinlikle göz kamaştırdı.

FİNALDE NUR ERTÜRK PODYUMA ÇIKTI

Lionel Otel'in düzenlediği 'Evlilik Festivali'nde ünlü modacı Pınar Bent'in defilesi yoğun ilgi gördü. Defilenin finalinde Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Nur Ertürk, podyuma çıktı. Uzun süredir ara verdiği müziğe 20 kilo vererek bambaşka biri olarak dönen sanatçı, defilede performansı ve güzelliğiyle mankenlere taş çıkardı.

DEFİLEYE DAMGA VURDU

Güzel türkücünün 'İhanetin Bedeli' şarkısıyla gösterdiği muhteşem performans defileye damgasını vurdu. Kendi nikahında gelinlik giyemediğinden yakınan Ertürk, düğününde mutlaka saflığı temsil eden beyaz bir gelinlik giyeceğini açıkladı.

Defileden kareler;