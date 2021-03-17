Türküler kahramanlarımız için söylendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türküler kahramanlarımız için söylendi

17.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:27
Türküler kahramanlarımız için söylendi

Tepebaşı Belediyesi'nin pandemi döneminden önemli ölçüde etkilenen müzisyenlere destek olmak amacı ile düzenlediği online konser programları, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel konser ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin pandemi döneminden önemli ölçüde etkilenen müzisyenlere destek olmak amacı ile düzenlediği online konser programları, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel konser ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi pandemi sürecinde ekonomik açıdan zor zamanlar yaşayan müzisyenleri desteklerken, vatandaşlar içinde anlamlı online konserler gerçekleştiriyor. Müzisyenler ve Sahne Sanatları Derneği iş birliğinde, #HayatBirMüzik sloganı ile gerçekleştirilen konserlerin üçüncüsü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü teması ile düzenlendi. 18 Mart özel konseri, Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasibld" adlı Youtube kanalından yayınlanıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da özel konser programlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Müzisyen arkadaşlarımızla güzel bir iş birliği yaptık. 33 kişiden oluşan müzisyenlerimiz, 3 grup halinde konser verdi. İlk konserimizde Türk şiirinin unutulmaz ismi Nazım Hikmet'i anmıştık. Halkımızın beğenisini kazanan konserlerimizin ikincisi, 14 Şubat gibi güzel bir tarihte yayınlandı. Üçüncü konserimizde ise müzisyenlerimiz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, günün anlam ve önemine uygun eserleri seslendirdi. Tüm müzikseverleri online konserimizi keyifle izlemeye davet ediyorum" sözlerini kullandı.

Programda birbirinden özel eserleri icra eden müzisyenler ile Müzisyenler ve Sahne Sanatları Derneği Başkanı Mustafa Demir de pandemi döneminde kendilerine desteği esirgemeyen Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Türküler kahramanlarımız için söylendi
Türküler kahramanlarımız için söylendi
Türküler kahramanlarımız için söylendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Fırat Aydınus Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türküler kahramanlarımız için söylendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 14:34:03. #1.15#
title