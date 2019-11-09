Türküler Atatürk için söylendi

09.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:38

İbrahim Paşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitler için önce saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ele alan slaytın izlenmesiyle salonda hüzünlü anlar yaşandı.

Ses Sanatçıları; Duygu Avcılar, Ali Enginay, Aylin Bozkurt ve Nejla Çakıcı'nın seslendirdiği, Saz Sanatçıları; Selçuk Oruç, Cemil Menteşe, Alperen Kırhan, Emrah İnanır ve Nida Oksaş'ın sazlarıyla eşlik ettiği program izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Havada Bulut Yok, Bülbülüm Altın Kafeste, Dayler Dayler, Vardar Ovası gibi Ata'nın sevdiği eserlerden oluşan özel repertuvara dinleyiciler alkışlarıyla tam not verdi.

Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, programın sonunda sanatçıları tebrik ederek çiçeklerle ödüllendirdi.

Kaynak: Bültenler