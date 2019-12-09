TÜRKÜCÜ MAHMUT TUNCER YARDIM KONSERİNDE ROCK SÖYLEDİ
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TÜRKÜCÜ MAHMUT TUNCER YARDIM KONSERİNDE ROCK SÖYLEDİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHATürkücü Mahmut Tuncer, ROCK'n AID Yardım Konseri'nde rock müzik parçalarını seslendirdi.

09.12.2019 00:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:48
TÜRKÜCÜ MAHMUT TUNCER YARDIM KONSERİNDE ROCK SÖYLEDİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

Türkücü , ROCK'n AID Yardım Konseri'nde rock müzik parçalarını seslendirdi. Kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınlara ihtiyaç duydukları malzemeleri toplamak amacıyla ROCK'n AID Yardım Konseri gerçekleştirildi. 42 Maslak Barock Sahne'de gerçekleşen Grammy ödüllü sanatçı Maya Azucena'nın da sahne aldığı konserin sürpriz ismi ise türkücü Mahmut Tuncer idi. Konserde iki rock parçası seslendiren Tuncer, dinleyenlerden alkış aldı. 

Görüntü dökümü:

---------------Azucena'dan görüntü-Tuncer'in rock söylemesi-Salondan görüntü-Tuncer'in konuşması

-Genel ve detaylar 


Kaynak: DHA
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