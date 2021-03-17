Türkücü İsmail Hazar koronavirüse yakalandı

KORONAVİRÜS yakalanan İsmail Hazar hastanede tedavi altına alındı. Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar'ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Nefes almakta güçlük çeken Hazar'ın solunum ünitesine bağlandığı belirtildi. İsmail Hazar'ın koronavirüsün kendisine gittiği bir mevlitten bulaştığı tahmin ediliyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı