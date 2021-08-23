TÜRKÜCÜ AYDIN'IN KLİP ÇEKİMİNE SİNEKLER FIRSAT VERMEDİ

HAKKARİ'nin Sat Buzul Gölü'nde klip çeken türkücü Aydın Aydın ve beraberindeki halk oyunları ekibinin dansçıları, sinekler yüzünden zor anlar yaşadı.

HAKKARİ'nin Sat Buzul Gölü'nde klip çeken türkücü Aydın Aydın ve beraberindeki halk oyunları ekibinin dansçıları, sinekler yüzünden zor anlar yaşadı.

Çevre, doğa katliamları, trafik, kadına yönelik şiddet, koronavirüs gibi olaylara yönelik çektiği kliplerle gündeme gelen türkücü Aydın Aydın, bu kez de Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun halk dansları ekibinin üyeleriyle çıktığı, 4 mevsimin bir arada yaşandığı Yüksekova'daki 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları'nda klip çekmek istedi. 'Hele Yar' türküsü için klip çekimine başlayan Aydın ve dansçılar, çekim sırasında bir anda çevreyi saran sinekler nedeniyle zor anlar yaşadı. Sineklerden dolayı kamera ve fotoğraf da çekilemeyince Aydın, klip çekimlerine ara verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı