Türkücü avukat baro tartışmalarını yumuşatmak için albüm çıkardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkücü avukat baro tartışmalarını yumuşatmak için albüm çıkardı

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen Özkan Yıldırım, yaptığı yeni şarkının hukuk camiasında çoklu baro tartışmalarından kaynaklanan gerginliğin azalmasında rol oynayacağını söyledi.

Türkücü avukat baro tartışmalarını yumuşatmak için albüm çıkardı
03.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:27

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen Özkan Yıldırım, yaptığı yeni şarkının hukuk camiasında çoklu baro tartışmalarından kaynaklanan gerginliğin azalmasında rol oynayacağını söyledi.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım (41), müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu. Hukuk camiasında çoklu baro tartışmalarının yaşandığını hatırlatan Yıldırım, müziğin gerginliği azaltmada önemli bir etken olduğunu söyledi.

Çoklu baro uygulaması ile ilgili gerginliği müzikle azaltmak için de yeni albümünü bu zaman dilimine denk getirdiğini söyleyen avukat Özkan Yıldırım, "Ortamın yumuşamasına katkım olursa ne mutlu bana. Sözü müziği bana ait güzel bir eser ortaya çıktı. 'Ne zaman geleceksin' adlı eserimizin kayıtları bitti. Uzun ve detaylı bir çalışma oldu. En iyisi elde etmek için çok çaba sarf ettik. Türk müziğine çok güzel bir eser kazandırdığıma inanıyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı? Dünya
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı Magazin
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Yaşam
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü Magazin
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde 'Düştü' dedi
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde "Düştü" dedi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var
Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Deniz Demir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Coşkun Sabah Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Caner Erkin Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan İzmir Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Türkücü avukat baro tartışmalarını yumuşatmak için albüm çıkardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 09:28:52. #1.15#
title