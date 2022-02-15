Türkücü Arif Şentürk hayatını kaybetti

RUMELİ türküleriyle 81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti.

Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?1941 senesinde Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etti.