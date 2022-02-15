TÜRKÜCÜ ARİF ŞENTÜRK HAYATINI KAYBETTİ

İdris TİFTİKCİ/

Rumeli türküleriyle 81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 senesinde Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel