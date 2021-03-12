Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
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Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

12.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:07
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan manzara vatandaşları adeta mest ederken, eşsiz güzellik havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan manzara vatandaşları adeta mest ederken, eşsiz güzellik havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın masmavi suyu turkuaz rengine büründü. Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı görenleri kendine hayran bıraktı. Boğazdaki renk değişimi İstanbulluları şaşırttı. Kartpostallık görüntüler oluşturan boğaz havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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