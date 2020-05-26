Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
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Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'nın masmavi suları turkuaza büründü.

Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
26.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:30

İstanbul Boğazı'nın masmavi suları turkuaza büründü. Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Megakentte meydana gelen hava geçişleri İstanbul Boğazı'nda suyun renginin değişmesine neden oldu. Adeta çarşafı andıran boğazın masmavi suları turkuaza döndü. Görenleri kendine hayran bırakan boğaz havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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