Turkuaz ve Beyaz Gökpınar Gölü'nde Buluştu

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve turkuaz mavisi rengi ile doğal akvaryum olarak nitelendirilen Gökpınar Gölü, kışın da doyumsuz bir güzelliğe büründü.

Kent merkezine 147 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü yıl içinde bir çok ziyaretçiyi ağırlıyor. Berrak suyu ve manzarasıyla ilgi çeken Gökpınar, doğa fotoğrafçılarının da en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği yaklaşık 18 metreyi bulan Gökpınar, dalgıçların da sıklıkla dalış yaptığı yerlerin başında yer alıyor. Turkuaz mavisi zemin rengi ile dikkat çeken göl bahar ve yaz aylarında ziyaretçileri büyülüyor.

Yaz aylarında yaşanan hareketliliğe karşın, kışın ulaşımın daha zor olduğu göl genellikle hafta sonu meraklıların ilgisini çekiyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte çevresi beyaz örtü ile kaplanan Gökpınar, kışın da kendine özgü bir güzelliği yansıtıyor. Turkuaz mavisi ile beyazı bir arada barındıran Gökpınar'ın doyumsuz görüntüsü, havadan drone ile de görüntülendi. - Sivas

Kaynak: DHA