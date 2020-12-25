Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nde oyunculara bir hafta izin verildi
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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nde oyunculara bir hafta izin verildi

25.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:09
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nde oyunculara bir hafta izin verildi

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, ilk yarının sona ermesinden sonra oyuncularına bir hafta izin verdi.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, ilk yarının sona ermesinden sonra oyuncularına bir hafta izin verdi.

Ligde son olarak erteleme maçında deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile karşılaşan ve ilk yarıyı tamamlayan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nde Antrenör Harun Şahin oyuncularına bir hafta izin verdi. Bu sezon yükseldiği ligin ilk yarısında 10 maç oynayan kayseri temsilcisi ilk yarıyı 7 mağlubiyet, 3 yenilgi alarak topladığı 9 puan ile 9. sırada tamamladı. Ligde ikinci yarı maçları 23 Ocak'ta başlarken, eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ikinci yarının ilk maçında 23 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'da deplasmanda Bolu Belediyespor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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