Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında mağlup oldu

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde oynadığı erteleme maçında Merinosspor'a 3-0 mağlup oldu.