Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında mağlup oldu
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Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında mağlup oldu

09.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:22
Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında mağlup oldu

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde oynadığı erteleme maçında Merinosspor'a 3-0 mağlup oldu.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde oynadığı erteleme maçında Merinosspor'a 3-0 mağlup oldu.

Ligin 3. Haftasında oynanması gerekirken Merinos takımın çıkan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşma bugün Kayseri'de oynandı. OSB Teknik Koleji Spor Salonu'nda oynanan maçta konuk takım setlerde 16-25, 19-25 ve 22-25 üstünlük sağlayarak salondan galibiyet ile ayrıldı.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, karşılaşmaya bugün hayatını kaybeden OSB Teknik Koleji Müdür Yardımcısı Ahmet Evrenselz için açtıkları taziye pankartı ile çıktı. - KAYSERİ

Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında mağlup oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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