Turkuaz Seramik OSB'den sponsor ziyareti

Turkuaz Seramik OSB Gençlik ve Spor Kulübü, ana sponsoru Turkuaz Seramik'in Avrupa'nın en büyük FFC üretim tesisi olan Turkuaz Seramik İncesu Tesislerini ziyaret etti.

Turkuaz Seramik OSB Gençlik ve Spor Kulübü, ana sponsoru Turkuaz Seramik'in Avrupa'nın en büyük FFC üretim tesisi olan Turkuaz Seramik İncesu Tesislerini ziyaret etti.

Kayseri OSB Müdürü Ali Yaprak, Kulüp Başkanı Adil Özhan, teknik heyet ve oyuncular tarafından yapılan ziyarette ayrıca plaket töreni de gerçekleştirildi.

Ayrıca Turkuaz Seramik OSB Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, " 'Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma' hedefiyle yola çıkan ve Türk sporuna desteklerini esirgemeyen Turkuaz Seramik ailesine, Marka Kurumsal İletişim Müdürü Sayın Rabia Özkaya'ya ve Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abidin Özkaya'ya şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı