Turkuaz deniziyle görenleri hayran bırakan saklı güzellik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turkuaz deniziyle görenleri hayran bırakan saklı güzellik

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Kültür Sanat

Turkuaz deniziyle görenleri hayran bırakan saklı güzellik Bu köyü gören bir daha gitmek istemiyor Bursa'nın turkuaz renkli eşsiz deniziyle ön palana çıkan köyü görenleri kendine hayran bırakıyor.

Turkuaz deniziyle görenleri hayran bırakan saklı güzellik

Bu köyü gören bir daha gitmek istemiyor

BURSA - Bursa'nın turkuaz renkli eşsiz deniziyle ön palana çıkan köyü görenleri kendine hayran bırakıyor.

Gemlik ilçesinin Karacaali köyü, denizi, tabiatı ve sakinliğiyle insanları büyülüyor. Çukurda kalması sebebiyle, 7 tane tabelası olmasına rağmen, gelmek isteyenler bu saklı kalmış güzelliği bulmakta zorluk çekiyor. Yüzlerce yıllık köy olan yerleşim yeri, denizin kıyısında kurulmuş durumda. Turkuaz rengi denizi, sakinliği ve doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Kış aylarında 600 kişinin yaşadığı köyün nüfusu havaların ısınmasıyla birlikte 3 bin kişiyi buluyor.

Sahilinde dağdan akan doğal kaynak sularının bulunduğu tabiat harikası köyün etrafı çam fıstığı ağaçlarıyla çevrili. Köye gelip görenler hayran kalıyor. Huzur ve sakinlik içinde sahilde gezen Karacaali sakinleri, doğanın ve huzurun içinde sıcak havalarda denizin keyfini çıkartıyor.

Köylerinin doğal güzellikleriyle ön palana çıktığını ifade eden Ali Turan, "Köyümüz denizin kenarında. Sakinliği ve tabii güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Köyümüzde kışın 600 olan nüfus yazın 3 bine çıkıyor. Köyümüz zeytin ve çam fıstığı ağaçlarıyla çevrili. Köyümüz çukurda kaldığı için herkes tarafından bulanamıyor. Sakin ve turkuaz rengi deniziyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Köyümüzün denizi ve havası çok temiz" dedi.

Turkuaz deniziyle görenleri hayran bırakan saklı güzellik
Turkuaz deniziyle görenleri hayran bırakan saklı güzellik
Turkuaz deniziyle görenleri hayran bırakan saklı güzellik
Turkuaz deniziyle görenleri hayran bırakan saklı güzellik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Derya Yanık Hulusi Akar Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hande Yener Yıldız Tilbe Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Aytaç Kara Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turkuaz deniziyle görenleri hayran bırakan saklı güzellik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 09:51:20. #1.14#

title