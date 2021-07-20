Turkuaz deniziyle görenleri hayran bırakan saklı güzellik

Turkuaz deniziyle görenleri hayran bırakan saklı güzellik Bu köyü gören bir daha gitmek istemiyor Bursa'nın turkuaz renkli eşsiz deniziyle ön palana çıkan köyü görenleri kendine hayran bırakıyor.

Turkuaz deniziyle görenleri hayran bırakan saklı güzellik

Bu köyü gören bir daha gitmek istemiyor

BURSA - Bursa'nın turkuaz renkli eşsiz deniziyle ön palana çıkan köyü görenleri kendine hayran bırakıyor.

Gemlik ilçesinin Karacaali köyü, denizi, tabiatı ve sakinliğiyle insanları büyülüyor. Çukurda kalması sebebiyle, 7 tane tabelası olmasına rağmen, gelmek isteyenler bu saklı kalmış güzelliği bulmakta zorluk çekiyor. Yüzlerce yıllık köy olan yerleşim yeri, denizin kıyısında kurulmuş durumda. Turkuaz rengi denizi, sakinliği ve doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Kış aylarında 600 kişinin yaşadığı köyün nüfusu havaların ısınmasıyla birlikte 3 bin kişiyi buluyor.

Sahilinde dağdan akan doğal kaynak sularının bulunduğu tabiat harikası köyün etrafı çam fıstığı ağaçlarıyla çevrili. Köye gelip görenler hayran kalıyor. Huzur ve sakinlik içinde sahilde gezen Karacaali sakinleri, doğanın ve huzurun içinde sıcak havalarda denizin keyfini çıkartıyor.

Köylerinin doğal güzellikleriyle ön palana çıktığını ifade eden Ali Turan, "Köyümüz denizin kenarında. Sakinliği ve tabii güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Köyümüzde kışın 600 olan nüfus yazın 3 bine çıkıyor. Köyümüz zeytin ve çam fıstığı ağaçlarıyla çevrili. Köyümüz çukurda kaldığı için herkes tarafından bulanamıyor. Sakin ve turkuaz rengi deniziyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Köyümüzün denizi ve havası çok temiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker