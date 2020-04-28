TürkTraktör "Uzaktan Eğitim Programı" ile tarımı destekliyor
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TürkTraktör "Uzaktan Eğitim Programı" ile tarımı destekliyor

TürkTraktör, tarımsal üretimin kritik önem taşıdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çiftçinin traktör, ekipman ve iş makinelerinden daha fazla verim almasını sağlayacak teknik bilgileri, ücretsiz olarak kullanıma sunulan "Uzaktan Eğitim Programı" ile paylaşıyor.

TürkTraktör
28.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:06

TürkTraktör, tarımsal üretimin kritik önem taşıdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çiftçinin traktör, ekipman ve iş makinelerinden daha fazla verim almasını sağlayacak teknik bilgileri, ücretsiz olarak kullanıma sunulan "Uzaktan Eğitim Programı" ile paylaşıyor.

TürkTraktör açıklamasına göre, şirket, Kovid-19 salgınının Türkiye ve dünyayı etkilediği bu dönemde tüm ekipleri ile tarımsal faaliyetlerin aksamaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Salgın nedeniyle fiziksel mesafenin korunduğu bugünlerde TürkTraktör, tüm çiftçiler, iş makinesi operatörleri, bayi ve yetkili servislerinin de yararlanabileceği bir "Uzaktan Eğitim Programı" başlattı.

Eğitim programı kapsamında eğitim alan herkes, TürkTraktör'ün ürün gamında yer alan New Holland ve Case IH markalı traktörleri, doğru kullanımı ile verimliliği artıran tarımsal ekipmanları ve farklı saha çalışmalarıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde de sıklıkla kullanılan iş makineleri konusunda bilgi düzeylerini daha üste seviyelere taşıyabiliyor.

Çiftçinin ve ülke tarımının yanında olan TürkTraktör'ün, uzaktan eğitim programı ile traktör, tarımsal faaliyetlerin sürekli kılınması ve böylece tarımsal verimliliğin kritik önem taşıdığı bu dönemde ülke tarımına katkı sağlanması da hedefleniyor.

Eğitim içerikleri çiftçi ve servislerin geri bildirimleri dikkate alınarak zenginleştirildi

TürkTraktör sunduğu ürünler ve teknolojik çözümlerle, sadece mekanizasyon anlamında değil, hayata geçirdiği farklı proje ve çalışmalarla da çiftçiyi modern tarıma taşımak adına geniş bir perspektifle çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketin uzaktan eğitim programı, bugüne kadar çiftçilere gerek TürkTraktör fabrikalarında ve ürün teslimatları sırasında gerekse de Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım Projesi kapsamında tarlalarda uygulamalı olarak verilen eğitimleri kapsıyor. Eğitim içerikleri hazırlanırken çiftçiler tarafından saha, özel etkinlik ve aktiviteler gibi farklı platformlarda, saha ve eğitim ekiplerine yapılan geri bildirimler dikkate alındı. Böylelikle kullanım ve servis eğitimlerinde en çok bilgi alınmak istenen sorular, saha çalışmalarında en çok eksikliğine rastlanan ve anlık olarak talep edilen konu başlıkları da eğitim içeriklerine dahil edilmiş oldu.

Programın iş makinesi tarafındaki içerik ve videolarla ise operatörlerin makinelerin fonksiyonlarıyla ilgili bilgi birikiminin artırılması, böylece daha yüksek performans ile etkin makine kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Çiftçiler ve operatörler eğitimlere ücretsiz olarak sosyal medya kanallarından ulaşabiliyorlar"

Uzaktan eğitim programında ürünlerin en etkili şekilde kullanımını sağlamak ve verimliliği artırmak için gereken tüm kumandalar, ayar noktaları ve bakım yerleri hakkında bilgilendirmeler de yapılıyor. Anlatımlar içerisinde çiftçilerin saha çalışmalarında dikkat etmesi gereken ve aynı zamanda hayatlarını kolaylaştıracak markadan bağımsız genel bilgilere de yer veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimin kritik önem taşıdığı bu salgın döneminde, çiftçimizin sahada çalışmalarında traktörleri, ekipman ve iş makinelerinden daha fazla verim almasını sağlamaları için farklı ne gibi katkıda bulunabiliriz diye düşündük. Bu noktada ise daha önce bayilerimiz ve saha ekiplerimiz tarafından çiftçilere verilen eğitimlerde aktarılan tüm teknik ve genel bilgileri uzaktan eğitim programı ile sunabileceğimize karar verdik. Bu kapsamda bayi ve servislerimizin TürkTraktör Akademi üzerinden ulaşabildiği eğitim programlarımızı, her hafta eklenecek olan yeni traktör, ekipman ve iş makinaları videoları ile sürekli yenilenen bir yapıda; çiftçilerimizin ücretsiz olarak yararlanabileceği bir kaynağa dönüştürdük. Uzaktan eğitim programı kapsamındaki tüm eğitim içerikleri ve videolara, çiftçiler ve operatörler TürkTraktör'ün Youtube, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden erişilebiliyorlar."

Kaynak: AA

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