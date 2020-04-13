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Ekonomi

TürkTraktör, tarımda kesintisiz üretime katkı için "Tarlam Cepte" uygulamasını ücretsiz sunuyor

TürkTraktör, 65 yaş üstü çiftçiler için başlattığı Mobil Yol Desteği hizmetinin ardından dijital karar alma desteği sağlayan Tarlam Cepte uygulamasını da tüm çiftçilere ücretsiz sunma kararı aldı.

13.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:58
TürkTraktör, tarımda kesintisiz üretime katkı için

TürkTraktör, 65 yaş üstü çiftçiler için başlattığı Mobil Yol Desteği hizmetinin ardından dijital karar alma desteği sağlayan Tarlam Cepte uygulamasını da tüm çiftçilere ücretsiz sunma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tarlam Cepte uygulamasıyla, çiftçiler kendi arazilerindeki mahsulün sağlığını günlük olarak takip edebilmek ve arazilerine yaklaşan fırtına, yıldırım gibi hava durumu bilgilerine 1 saat öncesinden ulaşabilmek dahil birçok bilgi ve öneriye cep telefonu, tablet ya da bilgisayarlarından kolayca ulaşabilecek.

Türkiye traktör pazarının lideri olan TürkTraktör, koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin zorlu koşullardan geçtiği bu dönemde, çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak adına çeşitli çalışmaları hayata geçiriyor.

Şirket, salgınla mücadele kapsamında 65 yaş üstü çiftçiler için hayata geçirdiği Mobil Yol Desteği projesinin ardından şimdi de çiftçilerin tarlalarıyla ilgili gerekli kontrolleri yapabilecekleri Tarlam Cepte uygulamasının ileri servislerini ücretsiz olarak sunuyor.

Tarımsal faaliyetlerde dijital karar desteği sağlamak üzere, geçen yılın mayıs ayında hizmete sunulan Tarlam Cepte uygulaması ile yetiştiricilerin birçok tarımsal bilgiye mobil cihazlar üzerinden kolayca erişebilmesi sağlanıyor. Sektörde bir ilk olan bu önemli hizmet paketi ile halihazırda ücretsiz sağlanan genel özelliklerin yanı sıra uydu temelli lokasyon belirlenmesiyle sunulan arazi özelindeki ileri servislerden de isteyen tüm çiftçiler 1 yıl boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Bu uygulamaya sahip olmak için "www.tarlamcepte.com" adresinden nisan ayı boyunca başvuruda bulunan çiftçiler 24 saat içinde kendilerine gönderilen aktivasyon kodlarıyla sisteme giriş yapabilecekler.

Mobil cihazlar üzerinden arazi hakkındaki tüm bilgilere bir tıkla ulaşılabiliyor

Tarlam Cepte uygulamasını akıllı cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar bulundukları bölgenin hava durumundan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal hibe/desteklerine ilişkin duyurularına, hal/borsa fiyatlarından mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına kadar pek çok güncel bilgiyi hızlıca ve kolaylıkla edinebiliyor.

Ayrıca, tarım yaptıkları arazi parçalarının harita üzerinde tanımlanarak izlenmesine imkan tanıyan "kullanıcının tarlasına özel" takip özelliği sayesinde çiftçiler, erken uyarı sistemiyle meteorolojik risk uyarılarını alıyor, bitki sağlığını düzenli olarak takip edebiliyor. Risk ve kuraklık raporları, traktör ve ilaçlama kullanım saat önerileri ile yetiştiricilik tavsiyeleri ise çiftçilerin bu hizmet ile yararlanabileceği diğer imkanlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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