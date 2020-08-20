TürkTraktör, ilk yerli üretim "Tier 5" emisyon motorlu traktörlerin ihracatına başladı Avrupa'da uygulamaya geçecek olan Tier 5 emisyon standartları düzenlemesi öncesinde TürkTraktör, geliştirdiği ve üretimini tesislerinde yaptığı yeni nesil çevreci motorlara sahip yerli üretim traktörlerini Avrupa pazarına sunmaya başladı.

Avrupa'da uygulamaya geçecek olan Tier 5 emisyon standartları düzenlemesi öncesinde TürkTraktör, geliştirdiği ve üretimini tesislerinde yaptığı yeni nesil çevreci motorlara sahip yerli üretim traktörlerini Avrupa pazarına sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, sektöründe birçok farklı alanın öncüsü olan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

1994 yılından beri motor üreten, geçen yıl ise 500 bininci motoru banttan indiren TürkTraktör, Avrupa'ya ihracatını yaptığı ve Faz 3B emisyon seviyesine sahip New Holland T4S ile Case IH FarmallA traktörlerini, şimdi de AB'nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde Tier 5 emisyon standartlarına uygun şekilde geliştirdi. TürkTraktör, bu motorlara sahip traktörlerin ihracatına da başladı.

Tier 5 motorların tasarımı da, üretimi de Türkiye'de yapılıyor

TürkTraktör, AB ülkelerinde yakın zamanda geçişi yapılacak olan araçlarda Tier 5 emisyon seviyesine sahip motorların kullanımını zorunlu kılan uygulama öncesinde, Tier 5 emisyon standartlarına uygun motor geliştirme sürecini tamamladı.

TürkTraktör Ar-Ge Merkezi'nin Türk mühendislerinden oluşan ekipler, Tier 5 motor geliştirme çalışmaları kapsamında tasarım ve test süreçlerini tamamladı. Tüm bu süreçlerin başarıyla tamamlanmasının ardından yeni nesil yerli motorların seri üretimi, Ankara'daki motor üretim tesisinde başladı.

Yerli Tier 5 motora sahip New Holland ve Case IH markalı traktörler, bu yılın ağustos ayından itibaren Avrupalı çiftçilerin kullanımı için başta Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa olmak üzere farklı AB ülkelerine ihraç edilmeye başlandı.

"Sektörde bir ilke daha imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, TürkTraktör olarak pazarda sadece kesintisiz şekilde sürdürdükleri liderlik ile değil, aynı zamanda birçok konuda ilklere imzasını atmayı başaran öncü kimlikleriyle de ayrıcalıklı bir konumda olduklarını belirtti.

Özüner, Tier 5 motor kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Avrupa'da Tier 5 emisyon standartları düzenlemesi yakın zamanda uygulamaya geçiyor. Mühendislerimizin çalışmaları ile en son teknoloji kullanılarak geliştirilen ve üretimi de tesislerimizde yapılan motorlarımızı geçtiğimiz ay üretmeye başladık. Tarım sektöründe ilk kez Tier 5 emisyon standartlarına uygun motor üretmekten mutluluk duyduk. İlk olarak 10 adet yerli üretim Tier 5 motorlara sahip traktörlerimizin ihracatını gerçekleştirdik. Giderek artan bir trend ile üretimlerimiz ve ihracatımız devam ediyor olacak."

Kaynak: AA