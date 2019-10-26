TürkTraktör ihracatta vites yükseltti

26.10.2019 10:52

Türkiye traktör pazarının önde gelen şirketlerinden TürkTraktör, 2019'un 9 ayında yurt dışı satış cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırmayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 65. yılını kutlayan TürkTraktör, 2019 yılının 9 ayındaki performansı ile sektördeki kesintisiz liderliğini 13. yılına taşıyor.

TürkTraktör, Ocak-Eylül 2019 döneminde 6 bin 893 adet yurt içi traktör satışı ile pazar payını artırarak, yüzde 45'e ulaştı. TürkTraktör, New Holland ve Case IH markaları ile pazardaki lider konumunu korudu.

2018'i traktör ihracatında yurt dışı ciro rekoruyla tamamlayan TürkTraktör'ün başarı grafiği bu sene de yükseliyor.

Şirket, 2019 yılının 9 ayında yurt dışı satış adetlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak, toplam 11 bin 905 adede ulaştı. Bu sonuç ile Türkiye'nin toplam traktör ihracatının da yüzde 89'unu yine tek başına gerçekleştirmiş oldu.

TürkTraktör, 2019'un 9 ayında yurt dışı satış cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırmayı başardı.TürkTraktör yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunduğu traktörleriyle ise Ocak-Eylül 2019 döneminde toplam satışta 18 bin 798 adede ulaştı.

TürkTraktör, bu yılın 9 ayında 15 bin 695 adet traktör ve 9 bin 296 adet motor üretti. Açıklanan pazar verilerine göre şirketin 9 ayda üretimini yaptığı traktörler ile Türkiye'nin toplam traktör üretiminin yüzde 76'sını tek başına karşıladı. TürkTraktör, 2019'un 9 ayını 2 milyar 723 milyon TL toplam ciro ile kapatırken, şirketin yurt dışı cirosu ise 1 milyar 664 milyon TL oldu.

TürkTraktör'ün 9 aylık dönemdeki brüt karı 363 milyon TL, FAVÖK tutarı ise 245 milyon TL oldu. TürkTraktör'ün 2019'un 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla net karı yüzde 61 oranında artarak 22 milyon TL'ye ve eylül sonu itibarıyla ise 9 aylık karı 44 milyon TL'ye ulaştı.

Şirketin brüt kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 13,3 ve yüzde 9,0 olarak gerçekleşti. Çeyrek bazlı bakıldığında ise, 2019 yılının 3. çeyreğinde 2. çeyreğine kıyasla brüt kar ve FAVÖK rakamları sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 11 artış gösterdi.

"Pazardaki kesintisiz liderliğimizi 13. yılına taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, TürkTraktör olarak, değişen ve zaman zaman zorlu şartlara rağmen ülke tarımını daha ileriye götürecek ve çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak teknoloji yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "Bu yılın ilk 9 aylık döneminde ulaştığımız yüzde 45'lik pazar payı, sektördeki kesintisiz liderliğimizi 13. yılına taşıyacağımızı gösteriyor.

Her geçen yıl yurt dışı satış grafiğinde de çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz. Uluslararası pazarlara sunduğumuz traktörlerimizin adedi 2019'un ilk 9 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 11 bin 905 adede çıktı. Dünyada daha fazla sayıda çiftçinin Türkiye'deki fabrikalarımızda ürettiğimiz traktörleri kullanması bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor."

Özüner, farklı alanlarda imza attıkları yeni çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"2019 yılında da yine müşterilerimizin ihtiyacına yönelik yeni ürün ve hizmetlerle üçünü çeyreği bitirdik. Mart ayında çiftçilerimizin beğenisine sunduğumuz Türkiye'nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli üretim traktörleri New Holland ve Case IH markalarımızla pazarda yerlerini almıştı. Bunun ardından eylül ayında yine ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdik ve uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip olan ilk yerli üretim traktörlerimizi lanse ettik.

Yeni lansmanlarımızla, bir yandan çiftçilerimizi son teknolojiyle buluşturmayı hedeflerken aynı zamanda onların bu teknolojilere erişimini kolaylaştıracak imkanlar yaratıyor ve kampanyalar düzenliyoruz. Değişen ekonomik şartlar çerçevesinde, ihtiyaç sahibi olan çiftçilerimize TürkTraktör Finans hizmetimiz ile yüzde 0,87'den başlayan çok uygun oranlarla kredi imkanı sağladık. Pazara sunduğumuz tüm ürünlerimiz, hız kesmeden yatırım yapmaya devam ettiğimiz Ar-Ge çalışmalarımızın da bir sonucudur. Yerli üretim, ülke tarımını geliştirme, tarımda mekanizasyon ve teknoloji kullanımı ile verimliliği artırma yaklaşımımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA