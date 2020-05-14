HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TürkTraktör Dünya Çiftçiler Günü'nü sanal fabrika turu ile kutladı

TürkTraktör, tarımsal üretimin baş kahramanları çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü virüs salgını nedeniyle bu yıl, Erenler Fabrikası'nda sosyal medya üzerinden canlı olarak düzenlediği fabrika gezisi ile kutladı.

TürkTraktör Dünya Çiftçiler Günü'nü sanal fabrika turu ile kutladı
14.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:46

TürkTraktör, tarımsal üretimin baş kahramanları çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü virüs salgını nedeniyle bu yıl, Erenler Fabrikası'nda sosyal medya üzerinden canlı olarak düzenlediği fabrika gezisi ile kutladı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, firma her yıl tesis gezisi ve etkinlikler organize edilen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü, bu yıl sosyal medyada canlı yayınlanan fabrika gezisi ile kutladı.

Anadolu'nun farklı bölgelerinden çok sayıda çiftçinin internet üzerinden canlı yayına katılımlarıyla gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük fabrikası olan Erenler Fabrikası gezisinde çiftçiler ile sosyal medya ortamında bir araya gelindi.

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz ile TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdögül'ün ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamada, öncelikle çiftçilerin ülke tarımındaki yerleri ve dünyada giderek artan gıda ihtiyacının karşılanmasındaki rollerinin daha da önemli hale geldiğinin vurgulandığı kısa konuşmalar yapıldı.

Konuşmalarda aynı zamanda gecelerini gündüzlerine katarak ürettikleri ve tarlalarından yoğun bir emeğin sonucu olarak sofralarımıza gelen ürünler için yaptıkları özverili çalışmalar için çiftçilere teşekkür edildi.

TürkTraktör'ün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gezi sırasında çiftçilere, Dünya Klasında Üretim (WCM- World Class Manufacturing) metodolojisi yaklaşımıyla açılışının 5. senesinde "Gümüş Seviye" alan Erenler Fabrikası'nın son teknolojiyle donatılmış üretim alanlarında farklı bir deneyim yaşatıldı.

Türkiye'nin öncü üreticisi TürkTraktör, çiftçileri modern tarıma taşıma vizyonu kapsamında yeni teknolojiler ve bunların ürünlere adaptasyonu tarafında çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Ekonomi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Ekonomi
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak Ekonomi
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Ekonomi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak Ekonomi
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor Ekonomi
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından...
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Düşüşünü sürdüren dolar 6,98'den işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren dolar 6,98'den işlem görüyor
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Yusuf Aslan Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Ersin Korkut Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Gökhan Gönül Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Kadın Adana İstifa
Şu an buradasınız: TürkTraktör Dünya Çiftçiler Günü'nü sanal fabrika turu ile kutladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 18:08:55. #1.15#
title