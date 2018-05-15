Türktraktör Dünya Çiftçiler Günü'nü Çiftçilerle Erenler Fabrikası'nda Kutladı

TürkTraktör, Dünya Çiftçiler Günü'nde özel bir kutlama etkinliği için çiftçileri Erenler Fabrikası'nda ağırladı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1984 tarihinden bu yana her yıl kutlanan Dünya Çiftçiler Günü'nde özel bir kutlama etkinliği için çiftçileri Erenler Fabrikası'nda ağırladı.



Fabrika turu sırasında çiftçiler hem üretim süreçlerine tanıklık ettiler hem de yakıt tüketimi başta olmak üzere traktörü kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar, verimi arttırmaya yönelik çalışmalar gibi farklı konularda uzmanlara danışma fırsatı buldular. Çiftçilerin ziyarette en çok merak ettiği konuların başında TürkTraktör Finans ile çiftçilere sağlanan krediye erişim olanağı ve devam etmekte olan "KDV Bizden" kampanyası olduğu gözlemlendi.



Açıklamada görüşlerine er verilen TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, TürkTraktör'ün tüm çalışmalarının odağında daima çiftçilerin bulunduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz dün ve bugün olduğu gibi, yarın da tarım sektörünün başrol oyuncuları olacaklar. Bu nedenle, sadece ülke ekonomisinin değil tarımın geleceğinin de baş mimarı ve en önemli emekçileri olan çiftçilerimizle bu anlamlı günde bir araya gelmiş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Votta tarımda sürdürülebilirliği sağlarken, sektörün gelişimini desteklemek adına farklı projeleri de hayata geçirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir tarımın, bilinçli bir çiftçi profiliyle mümkün olabileceği noktasından yola çıkarak, yakın zamanda 'Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım' projesini başlattık. Çiftçilerimizin ve tarımın geleceği için iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Her gün ülkemizde 9 tane traktör kazası meydana geliyor. Kazaların yapılma biçimine ve kazalar sonucunda yaşanan kayıplara baktığımızda "Kazalar kaderimiz değil" diyor ve bilinen doğruları tekrardan anlatıyoruz. Bu kapsamda da TürkTraktör Akademi eğitmenlerimiz yılın başından bu yana Manisa, Ankara, Diyarbakır, Adana ve Manisa Salihli'de bayilerimizle birlikte düzenlenen etkinliklerde çiftçilerimize güvenli traktör ve ekipman kullanımı eğitimleri verdiler. "Herkes için güvenli alanlar" yaratmak üzere hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla çiftçilerimizin gelişimine katkıda bulunmak bizler için ayrı bir önem taşıyor. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, tüm tarım emekçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü gönülden kutluyorum."

Fabrika turundan hemen sonra TürkTraktör Akademi Eğitmenleri, Erenler Fabrikası'nda konuk edilen Sakaryalı çiftçilere de bir güvenli sürüş eğitimi düzenlediler. Eğitim sırasında TürkTraktör Akademi Eğitmenleri, katılımcılara teorik bilgilendirmeleri yaparken aynı zamanda özel hazırlanan sürüş ve tanıtım sahasında güvenli traktör ile ekipman kullanımını deneyimlettiler.